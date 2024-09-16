السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، بيانين منفصلين بشأن تنفيذ أحكام إعدام بحق 3 جناة، كاشفة عن جرائمهم، وفقًا لما أعلنته وكالة " روسيا اليوم".



وكشفت الداخلية السعودية في بيان لها بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بجانيين في منطقة تبوك: "أقدم طلال بن سلمان بن حمدان العميري وبدر بن سالم بن مبارك العميري، سعوديا الجنسية، على تلقي أقراص الامفيتامين ومادة الحشيش المخدرتين، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين.



وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق مع المتهمين أسفر عن "توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة"، موضحة أنه "بإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعا".

وأردفت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بهما اليوم الاثنين 13 ربيع الأول 1446 هجري، الموافق 16 سبتمبر 2024 بمنطقة تبوك".

وأضاف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وجاء في بيان آخر للداخلية السعودية بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة عسير: "أقدم سعيد بن علي بن مشبب مطلق، سعودي الجنسية على قتل علي بن عبد الله بن علي آل مشبب، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأضافت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا به الاثنين بتاريخ 13 ربيع الأول 1446 هجري الموافق 16 سبتمبر 2024 بمنطقة عسير".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".