مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16-9-2024، ليغلق مؤشر السوق العام منخفضًا 32.93 نقطة ليقفل عند مستوى 11867.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 538 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأسمنت الرياض، ورسن، وصناعة الورق، وسدكو كابيتال ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك، وسايكو، وميدغيلف للتأمين، والبابطين، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.88% و 5.33% .

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والأسماك الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، والأسماك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 36.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25733.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 30687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 37527 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13320 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 7143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10198 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 7133 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10187 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2918 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 8378 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وجلاكسو سميثكلاين، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وتعليم لخدمات الإدارة.