لقاح الإيدز يقلل من خطر الإصابة بالعدوى

أعلنت شركة الأدوية Gilead Sciences Inc أن حقنها نصف السنوية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية قد خفضت خطر الإصابة بالفيروس بنسبة مذهلة بلغت 96%.

وقالت شركة الأدوية الحيوية في كاليفورنيا إن عقارها "ليناكابافير" (lenacapavir) "أثبت تفوقه" على عقار "تروفادا" (Truvada)، وهو قرص يتم تناوله يوميا لمكافحة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، وكان الخيار الأساسي للوقاية قبل التعرض (أو PrEp)، وهو استخدام الأدوية لمنع انتشار المرض لدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا بعد لعامل مسبب للمرض.

وقال الرئيس التنفيذي دانييل أوداي في بيان: "مع هذه النتائج الرائعة عبر دراستين من المرحلة الثالثة، أثبت ليناكابافير القدرة على تحويل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والمساعدة في إنهاء الوباء".

ووجدت تجربة سريرية حديثة من المرحلة الثالثة أن 99.9% من المشاركين الذين تناولوا "ليناكابافير" للوقاية لم يصابوا بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، مع حالتين بين مجموعة من 2180 مشاركا في التجربة، وفقا لشركة Gilead. وبالمقارنة، كان هناك تسع حالات من أصل 1087 فردا في مجموعة "تروفادا".

وأشارت شركة Gilead إلى أن عقار "ليناكابافير" كان أكثر فعالية بنسبة 89% من عقار "تروفادا".

وشملت التجربة مشاركين ذكورا من دول مختلفة حول العالم، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو وجنوب إفريقيا وتايلاند والولايات المتحدة.

وقالت شركة Gilead إنه لم تكن هناك مخاوف كبيرة أو جديدة تتعلق بالسلامة من استخدام عقار "ليناكابافير" و"تروفادا"

وتأتي هذه الأخبار بعد أن تبين أن تجربة أجريت في يونيو على عقار "ليناكابافير" كانت فعالة بنسبة 100% في منع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء. ولم تكن هناك إصابات بين النساء والفتيات من جنوب إفريقيا وأوغندا اللاتي حصلن على الحقنة.

وقال أوداي إن شركته ستعمل مع شركائها التنظيميين والمجتمعيين والحكوميين لضمان أنه "إذا تمت الموافقة، يمكننا تقديم ليناكابافير مرتين سنويا للوقاية قبل التعرض في جميع أنحاء العالم، لجميع أولئك الذين يريدون أو يحتاجون إلى الوقاية قبل التعرض".

وسيتم استخدام البيانات من كلتا التجربتين لبدء عملية الموافقة على الدواء في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام. وقالت Gileadإن هذا قد يدعم الإطلاق الأولي لليناكابافير بحلول العام المقبل.

وفي حين لم تتم الموافقة على استخدام الحقن عالميا بمفردها، فقد تمت الموافقة على "ليناكابافير" من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية لدى البالغين، بالاشتراك مع أدوية أخرى.