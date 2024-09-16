رسالة شكر وتقدير من محمد فؤاد أمين لمحي الدين ثومبي
تقدم محمد احمد فؤاد امين الخبير العقاري وصاحب شركة الفؤاد للتثمين العقاري ببالغ الشكر الي محي الدين ثومبي صاحب مجموعة ثومبي ومالك جامعة الخليج بالإمارات والسيد Rahul Mehta مدير عمليات المستشفي ببالغ الشكر علي حسن الاستقبال .
وأعرب عن سعادته بلقاء البروفسور استاذ دكتور احمد عادل سلامة الطبيب المعالج للطفلة لينا محمد احمد فؤاد امين والذي سيقوم بالعملية الجراحية لعلاج لينا ويعتبر الدكتور البروفسور من افضل أطباء الاسنان بالإمارات
وأستاذ مساعد بجامعة الخليج بالإمارات لهذا نال ثقة محمد احمد فؤاد امين ويتمني له التوفيق في العملية الجراحية لإبنته الطفلة لينا.