مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ 11 قسطرة قلبية

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفي قنا العام في إجراء ١١ قسطرة قلبية ، ٤ علاجية بالإضافة إلي ٧ تشخيصي، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة للقضاء علي قوائم الإنتظار.

وأشار وكيل الوزارة إلي ما تقدمه مستشفي قنا من التعاقد من أساتذة الطب من شتي الجامعات الحكومية بهدف دعم الخدمات العلاجية وتنفيذ العمليات الجراحية ذات المهارات العالية والتي كانت تقدم سابقاً للمرضي في المحافظات المجاورة .

مشيراً إلي دعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا للمنظومة الصحية بالمحافظة والإرتقاء بكافة جوانبها.

241 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الجارى بقنا ..

صرح المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 241 مليون و121 ألف و 813 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف "العماري" ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 44 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 74 مليون و181 ألف و428 جنيه ، وفرت 791 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4311 مشروعا بتمويل قدره 166 مليون و940 ألف و385 جنيه، وفرت 10583 فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .

وبعث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ببرقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء نص التهنئة : "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أسمى آيات الإعزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، و إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والإخاء، ونستوحى من سيرته النبوية الشريفة القدوة الحسنة، وإرساء قيم الحق والعدل والخير للناس أجمعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم بفضل رؤيتكم الحكيمة، و نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم العظيمة ويسدد خطاكم فى مسيرتكم بمصرنا العزيزة للتقدم والرخاء والأمن والسلام، وفقكم الله عز وجل إنه نعم المولى ونعم النصير ".

كما بعث محافظ قنا، ببرقيات تهنئة مماثله لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

وبهذه المناسبة يتقدم محافظ قنا، بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.