حملة "إيد في إيد هننجح أكيد" تصل لمدينة الشلاتين

شهدت قاعة المؤتمرات بمركز اعلام شلاتين أولى فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلى للتوعية باهمية المشاركة فى المبادرات الرئاسية تحت شعار “أيد فى أيد هننجح أكيد” بالتعاون مع مركز اعلام شلاتين و مبادرة "بداية جديدة" بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.



بدأت الفعالية باستعراض كرار مصطفى اخصائي الاعلام بهدف الحملة التى ينفذها قطاع الاعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكز الاعلام و النيل المنتشرة على مستوى عواصم المحافظات و معظم مدن الجمهورية .



وأكد كرار على أن رؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، غايته الأساسية خدمة المواطن المصري أولا، ولذلك أطلقت الدولة عدد من المبادرات الرئاسية منها الاجتماعية والصحية وغيرها، في جميع القطاعات في إطار الاهتمام بالمواطنين، ومن بين المبادرات، المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويستهدف المشروع استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل.

كما أضافت رئيس قسم شؤن المرأة بادارة التضامن الإجتماعي وعضو المجلس القومى للمراة خلال كلمتها ان الدولة المصرية عملت علي اصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة اشكال العنف والتمييز ضدها أبرزها دخول كوتة للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري وتغليظ عقوبة التحرش وختان الاناث وجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات التى دعمت تمكين المراة اجتماعيا وسياسيا و اقتصاديا.

و أكد محمد محمود معلم خبير بالأزهر الشريف على حرص فضيلة الإمام الأكبر مشاركة الأزهر في مبادرة بداية جديدة من خلال قطاعاته المختلفة وإداراته المنتشرة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من دوره الوطني في النهوض بالإطار الأخلاقي للمجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يتعرض فيها أبناؤنا وشبابنا لغزو ثقافي مسموم وغير مسبوق يستهدف القضاء على هويتهم.



و أكد محمود على أن المبادرة تهتم بشكل كبير بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

و أوضحت عبير عاشور اخصائية تأهيل اجتماعى، بأنّ المبادرات الرئاسية وعدد من الخطوات التي اتخذت في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أولها إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تأسيسه بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وأصبح هناك مكاتب لتأهيل ذوي الهمم في المحافظات المختلفة.

وفى نهاية اللقاء أكد الجميع على أهمية المشاركة فى المبادرات الرئاسية لما تقدمه من خدمات متكاملة و متميزة لتنمية و رفعة المجتمع.