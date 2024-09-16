علماء يكتشفون وجود صلة بين الحيض المبكر والسكتة الدماغية

أفاد علماء يابانيون من جامعة توهوكو وكلية الطب بجامعة طوكيو أنهم تمكنوا من اكتشاف صلة لدى النساء بين بداية الدورة الشهرية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، واتضح أن أولئك الذين بدأوا الحيض في وقت سابق لديهم خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل، وفقًا لتقرير علم الأوبئة العصبية.

وأشار العلماء إلى أنهم تساءلوا عن تأثير الدورة الأنثوية على الجسم عام 1988، وهو الوقت الذي بدأت فيه الدراسة التي استمرت حتى عام 2010 وطوال هذا الوقت، قام الأطباء بمراقبة المؤشرات الصحية لأكثر من 1400 امرأة دخلت مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

وخضعت جميع المتطوعين للفحص، بالإضافة إلى استبيان حول موعد بدء الدورة الشهرية ومتى بدأ انقطاع الطمث بالإضافة إلى ذلك، اهتم العلماء بالطول والوزن ووجود أمراض القلب.

ونتيجة لذلك، اتضح أنه تم اكتشاف علاقة مباشرة بين السكتة الدماغية والحيض، وأدى تحليل البيانات التي تم الحصول عليها إلى استنتاج مفاده أن الحيض المبكر لدى الفتيات يؤدي إلى تعرضهن للخطر في سن متأخرة.

لم يتم تحديد كيفية تحديد هذه العلاقة، ومع ذلك، في السابق، تم إجراء دراسة مماثلة من قبل علماء بريطانيين وكانت استنتاجاتهم مماثلة. وتزامنت النتيجة التي حصل عليها متخصصون بريطانيون مع نتائج الدراسة التي أجراها علماء يابانيون.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الأبحاث حول هذه المسألة مستمرة، ويقول العلماء إن وقت ظهور الدورة الشهرية قد يعتمد على الظروف الجينية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية. ويبقى أن نرى كيف يؤثر هذا على حدوث السكتة الدماغية.