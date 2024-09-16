نقيب الفلاحين: صافي ربح فدان الطماطم 500 ألف جنيه
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ان سعر عداية الطماطم
وزن ال25 كيلو تجاوز ال500 جنيه
لافتا ان متوسط انتاج فدان الطماطم حاليا يتجاوز ال 20 طن
بما ينبي عن ربح مرضي لمزارعي الطماطم يصل لنصف مليون جنيه
في الفدان الواحد في حالة بيع كل المحصول بالاسعار الحاليه
واضاف عبدالرحمن أن الارتفاع الغير مسبوق لاسعار الطماطم كان متوقعا نظرا لقلة المساحه المنزرعه من الطماطم
بعد خسائر الفلاحين المتتاليه في العروات السابقه وارتفاع تكلفة الزراعه مما جعل الكثير من مزارعي الطماطم يقللون من مساحات زراعتهم او يزرعون محاصيل اخري
في هذه العروه وتأثر الانتاجيه سلبيا بالارتفاع الكبير في درجات الحراره بالإضافة الي اننا في فترة فاصل عروات
واشار عبدالرحمن ان مصر اولي الدول عربيا وأفريقيا انتاجا للطماطم وتحتل المركز السادس عالميا بانتاج يزيد عن 6 مليون طن كل عام من زراعة مساحة ارض من الطماطم تصل ل500 الف فدان طوال العام في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه بخلاف العروات المتداخله التي تجعل الطماطم متوفره طوال ايام العام
متوقعا اقبال كبير من المزارعين لزراعة الطماطم حاليا مما سيؤدى لانخفاض اسعارها خلال شهري نوفمبر وديسمبر اواخر العام الحالي
واكد ابوصدام ان عدم استقرار اسعار الطماطم يرجع لكثرة الإقبال عليها لاهميتها الغذائية العاليه
ولكونها سريعة التلف يصعب حفظها طازجه وتستخدم طازجه ومطبوخه ومجففه
مطالبا وزارة الزراعه بوضع خطة زراعية محكمة لتوفير الطماطم طوال العام باسعار معقوله وتوفير مستلزمات زراعتها من تقاوي ومبيدات واسمده وخلافه بكميات كافية وبأسعار مناسبة توفير المعلومات الزراعية الضرورية للمزارعين لتفادي التقلبات المناخيه السلبيه في المستقبل وزيادة الانتاج