"الشباب والرياضة " تطلق الجلسة الافتتاحية لملتقى "قادرات نحو مستقبل أفضل"

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الجلسة الافتتاحية لملتقي "قادرات نحو مستقبل أفضل " غداً ، بدار ضباط المدرعات ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة ٢٥٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية .



يهدف الملتقي إلى التوعية بدور المرأة في المجتمع وتعزيز المساواه بين الجنسين ، تمكين المراة ، اجتماعيا ، اقتصاديا، رياضيا ، وسياسيا ، وتوعية الفتيات بأهمية دور الأسرة في بناء كيان الفرد والمجتمع ، و دور الاعلام في تجسيد دور المرأة في الدراما المصرية ، تعزيز الصحة النفسية للمرأة، بالإضافة إلى عرض نماذج وقصص النجاح لبعض الفتيات والسيدات داخل مجتمعهم .

وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة

في سياق آخر شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية، الذي يُعد أحد أهم أدوات دعم وتطوير قطاع الرياضة في مصر.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من الأمور والمستجدات التي تضمن سرعة تسهيل اجراءات عمل الصندوق، وكذلك تم استعراض عدد من الرياضيين التي من المقرر ان يقوم الصندوق بدعمها خلال الفترة المقبلة، بإلإضافة إلى آليه دعمهم.، بالاضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي سيقوم به الصندوق في توفير الدعم اللازم لتأهيل الأبطال الرياضيين المصريين للمشاركة في مختلف البطولات الدولية والقارية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم الأبطال الرياضيين والذي يمثل أولوية قصوى، للصندوق وللوزارة، والعمل على توفير الرعاية لهم في مختلف صورها، سواء كانت عبر الدعم المالي، أو التوجيه الفني، أو توفير أفضل المنشآت الرياضية.

واشار وزير الشباب والرياضة ان صندوق دعم الرياضة، سيعمل على توفير بيئة متكاملة للرياضيين والذي سيتم اختيارهم لرعايتهم، حيث يضع الصندوق في خطته على الاستعداد من الآن لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في عام 2028، مع وضع تصور ايضا لدورة الألعاب والتي ستقام عام 2032.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة بالتعاون مع صندوق دعم الرياضة وجميع الجهات المعنية تعمل على تهيئة كافة الظروف والإمكانيات اللازمة لدعم اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، مشيراً إلى أن الرعاية المتكاملة التي تشمل الجانب البدني والنفسي والفني تساهم بشكل مباشر في تكوين أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.