انطلاق تدريب التطبيقات التربوية للمعلمين الجدد في أبوتشت

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري يرافقة الدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام وإبراهيم عبدالطيف مدير تنسيق التعليم الإبتدائي فاعليات اليوم الأول لتدريب التطبيقات التربوية للمعلمين والمعلمات الجدد الدفعة الثانية من 30 الف معلم التي أقيمت فعالياته بقاعات مدرسة ابوتشت الثانوية بنات.

وأشار قاصد أن التدريب التربوي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الإستفادة منه.

مؤكدا إلى أن البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين يأتي في إطار حرص الوزارة في إعداد المعلمين واختبار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية.

فيما اوضح الدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب ان فعاليات تدريب التطبيقات التربوية للمعلمين والمعلمات الجدد والعاملين علي قانون 81 والحاصلين علي مؤهلات تربوية خلال فترة العمل تستمرة لمدة 4 ايام من اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 وحتي الخميس 19 سبتمبر 2024 داخل 3 قاعات بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات.

تعليمية أبوتشت تعقد ورش لتدريب المعلمين على مناهج الصف الأول الإعدادي المطورة

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري فعاليات ورش العمل المهنية النقاشية بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ورأفت جادالله رئيس قسم التطوير.

استهدفت الورش معلمي اللغة الانجليزية الخاصه بمناهج الصف الأول الاعدادي وذلك لمناقشة ما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم المرجو تحقيقها واستراتيجيات التدريس التى تتوافق مع منظومة تطوير المناهج بما يهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المستنيرة بقضايا المجتمع والمشاركة في حلها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وأوضح مدير عام الإدارة ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت عقد ورش العمل في الفترة من الثلاثاء 10 سبتيمر الجارى إلى الثلاثاء 17 أغسطس من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم بمقر قاعات الفيديو كونفرانس وفقا للجدول التالى: الثلاثاء 10 سبتمبر الدراسات الاجتماعية والاربعاء 11 سبتمبر اللغة العربية والخميس 12 سبتمبر مادة الرياضيات والاثنين 16 سبتمبر اللغة الانجليزية والثلاثاء 17 سبتمبر مادة العلوم ويستهدف في الورشة موجهي اوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الإعدادية.

ووجه قاصد المستهدفين من هذه الورش الاستفادة القصوى من هذه الورش التي تحقق بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية وفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف الي تشكيل شخصية الطالب وتزويده بالمهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير والخيال العلمي والدراسي من خلال تطوير المناهج الدراسية.