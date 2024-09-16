بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين

بدأ النقيب والفنان مصطفى كامل المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين لبحث الأزمات الأخيرة وقائمة التطورات التي حدثت للنقابة في عهده.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر بالإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة التي حققتها نقابة الموسيقيين في أقل من عامين منذ تولي مصطفى كامل منصب النقيب العام (بالأرقام والمستندات).

وسيتضمن إعلان الحقائق الكاملة لكافة الأمور العاصفة التي مرت بها النقابة خلال الأيام الماضية وإجابات واضحة ونارية على لسان النقيب العام من واقع الأحداث التي شغلت الرأي العام، ومنها أزمة الفنان محمد فؤاد وهيفاء وهبي، حسن شاكوش مع تونس وأخيرا سعد الصغير، وغيرها.

وسوف يكون الحديث بكامل الصراحة والشفافية عن دور النقابة من تلك الاحداث التي طرأت على الساحة ومصارحة الجمعية العمومية للموسيقيين والرأي العام.

كما يعلن الفنان مصطفى كامل عن مفاجأة مدويه تخص بعض الأشخاص من حاملي تصاريح (شعبة الأداء الصوتي) ومفاجآت حول اختفاء وسرقه مضبطة اجتماعات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين.

ويختتم الفنان مصطفى كامل النقيب العام، الموسيقيين المؤتمر بتلقي كل أسئلة واستفسارات الإعلامين والصحفيين الحاضرين صرح بذلك طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابه الموسيقيين.