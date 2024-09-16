المنيا تستعد لإطلاق الملتقى التوظيفي الأكبر لتوفير 5000 فرصة عمل للشباب

تشهد محافظة المنيا، غدا الثلاثاء ، إقامة الملتقي التوظيفي الأكبر للشباب ، تحت شعار «الإستثمار في حب مصر» ، برعاية المبادرة الرئاسية «بداية» للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت اشراف المجلس القومي للمرأة.

قالت الدكتورة نجاح التلاوي، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، ان المحافظة ستشهد غدا الثلاثاء حدثًا بهيجًا ، بتوفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل حقيقية من خلال الملتقي التوظيفي الاستثمار في حب مصر، توفير وظائف للشباب داخل وخارج المحافظة.

وأضافت الدكتورة دعاء شلقامي، عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس لتنظيم الملتقي ، قسمنا تنظيم الملتقي لأكثر من ملف ، ففي البداية نزلنا لزيارات عديدة للمصانع والشركات ، لجلب فرص العمل ، وبالفعل استطعنا توفير 1500 فرصة من بين الـ 5000 فرصة، في أكثر من مكان فلم تقتصر فرص العمل على محافظة المنيا، وبني سويف والفيوم واكتوبروالضبعة والعاشر من رمضان».

وأضافت عضو قومي المرأة بالمنيا، أن هناك اكثر من 30 شاب وفتاة متطوعين مشاركين، فهناك قسم لوظائف ذوي الإحتياجات الخاصة، معد في مكان ملائم لهم ومجهز مقعد لتسهيل حركتهم عند الإحتياج له، بالإضافة إلى ادوات مساعدة وعلامات ارشادية، وفرق من الشباب لإرشاد ومساعدة الشباب على اختيار الشركات والمصانع ، والتي تتناسب مع مؤهلاتهم.

من جانبها اعلنت مديرية العمل بالمنيا، أن ملتقي توظيف المنيا يأتي ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» ، وتحت رعاية وزارة العمل ، ومحافظة المنيا، بمشاركة مصنع وشركة ومشروع قومي من داخل وخارج المحافظة ، وأضافت التلاوي، أن عمليات التحضير كان لها أهداف ، أولها التأكد من أن فرص العمل المقدمة فرص حقيقية من خلال زيارات ميدانية للمصانع والأكاديميات والجهات المعنية.

وأوضحت التلاوي ، أن وزارة العمل كانت قد سبق وطرحت رابطين إلكترونيين ، الرابط الأول ليتسنى لمديرية العمل بالمنيا ، من خلاله تسجيل فرص العمل المقدمة من الرعاة بالتخصصات المطلوبة ، وشروط القبول لشاغلي تلك الوظائف ، بالإضافة لرابط أخر مخصص للشبان والفتيات الباحثين عن فرص عمل والذين لديهم استعداد لقبول تلك الوظائف.

ولفتت التلاوي ، أن من لم يتمكن من التسجيل الإليكتروني يمكنه تدارك الأمر ، بالحضور أثناء انعقاد الملتقي التوظيفي يوم 17 سبتمبر الجاري ، من 9 صباحًا ، وحتى 6 مساءً ، وكشفت التلاوي ، أنه تم تشكيل لجنة داخلية من فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، ترأسها دعاء شلقامي، عضو المجلس يعاونها 6 عضوات ، وتم توزيع الإختصاصات عليهن ، للقيام بالتنسيق للملتقى ، مع الرعاة والجهات الشريكة في الإعداد الملتقي التوظيفي.

ومن المقرر ان يتم افتتاح ملتقى توظيف الشباب 2024م بفندق القوات المسلحة بالمنيا ، غدا الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024 ، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، وتشمل الوظائف بملتقى التوظيف ، مهندسين تخصصات (كهرباء - ميكانيكا - انتاج - زراعة - جودة - صيانة) ، أطباء بيطريين ، مديرين بيع اقليمي ، مديرين جودة ، مراقبين جودة ، محاسبين ، مسئول سلامة وصحة مهنية ، مندوبات للمبيعات ، اخصائيين تمويل ، موظفين استقبال ، فنيين مختبرات .

و فنيين صيانة ، أمناء مخازن ، سائقين عاملات خياطة ، عاملات انتاج ، عاملات فرز وتعبئة ، عمال المهن الحرفية (نجار - لحام - ميكانيكى - عجان - طباخ - شيف) ، عمال الأمن والحراسة ، عمال مخازن ، عمال بوفيه ، عمال خدمات ، كما يوجد أتوبيسات لتوصيل المواطنين بالمجان لفندق القوات المسلحة ، ملصق عليها بانرات عن الملتقى ، سوف تتواجد بمواقف مراكز المحافظة (سمالوط – وأبوقرقاص ) .

وأيضا على أول الكوبرى شرق النيل ، أمام مستشفى الجامعة بالمنيا ، لتوصيل المواطنين لفندق القوات المسلحة ، وهذه الأتوبيسات مقدمة من رعاة ملتقى التوظيف ، والمصانع المشاركة بالملتقى.



كما يوجد فريق ارشاد وتوجيه داخل الملتقى ، سوف تساعد على اختيار الشركات والمصانع ، التي تتناسب مع المؤهل ، كما يتنبه على جميع المتقدمين بملتقى التوظيف ، إحضار ، ( سيرة ذاتية - صورة الرقم القومي - صورة المؤهل والشهادات الأخرى الحاصل عليها - صورة الموقف من التجنيد للذكور- صورة كارت الخدمات لذوى الإحتياجات الخاصة.