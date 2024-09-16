السيسي: ذكرى المولد النبوي تبعث في قلوبنا معاني الإنسانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه :"نجتمع اليوم لنحتفل والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم المبارك الذى أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرق على الدنيا بمولده".

وقال “السيسي” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم الإثنين، إنه :"ويطيب لى فى هذه المناسبة أن اهنئ الشعب المصرى وكافة الشعوب العربية والإسلامية سائلا الله العلى القدير أن يعيدها على الشعب المصرى والامتين العربية والإسلامية والعالم اجمع بالخير والبركات".

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف تبعث فى قلوبنا معانى الإنسانية الحقيقية إذ كان مولده إحياء للإنسانية وتكريم لها، قائلا: “لعل احتفالا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام فى اذهاننا التى بلغت فى الإنسانية اعلى درجاتها”.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.