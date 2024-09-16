د.عبدالسند يمامة: كفر الشيخ مسقط رأس زعماء الوفد وأشعر بسعادة لتكريم أبنائها المتفوقين

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن محافظة كفر الشيخ تنفرد من دون المحافظات، حيث إن زعيم الأمة سعد باشا زغلول ابن لهذه المحافظة، والزعيم فؤاد باشا سراج الدين، أيضًا أحد أبناء كفر الشيخ.

وقال رئيس حزب الوفد إن مصر حصلت على استقلاليتها بفضل الوفد وقيادته الحكيمة، مطالبًا بضرورة الالتفاف حول النظام الحالي، للنهوض بالبلاد والارتقاء بالاقتصاد.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن تكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام جاء مواكبًا لذكرى عطرة، وهي المولد النبوي الكريم، مهنئًا أولياء الأمور والطلاب بتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل مشاركته تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة التي أقيمت تحت رعاية النائب الوفدي باسم حجازي، بحضور كل من الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام، والدكتور محمد عبده، عضو الهيئة العليا، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا، ومصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا.