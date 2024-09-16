لقاء تعريفي للطلاب الجدد بكلية الآثار جامعة عين شمس

نظمت كلية الآثار في جامعة عين شمس لقاءً تعريفيًّا ببرامج الكلية للطلاب الجدد للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، وتنسيق الدكتورة نوال جابر، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كلية الآثار إحدى كليات جامعة عين شمس العريقة

ورحب الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار في جامعة عين شمس، بالطلاب الجدد الذين اختاروا أن ينتموا إلى كلية الآثار والتي تمثل إحدى كليات جامعة عين شمس العريقة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون علامة فارقة في حياتهم متمنيًّا لهم التوفيق والنجاح .

وأكد عميد كلية الآثار في جامعة عين شمس أن فترة دراستهم تعد فرصة للمشاركة في الأنشطة الجامعية المختلفة، وبناء شخصيتهم وتكوين الصداقات التي ستستمر معهم على مدار سنوات حياتهم.

وأضاف عميد كلية الآثار في جامعة عين شمس أن عليهم وضع احتياجات سوق العمل نصب أعينهم عند اختيارهم للبرنامج العلمي الذين يرغبون في الانضمام له.

وأثنت الدكتورة نوال جابر، على الإقبال الكثيف من الطلاب والأهالي، كما شكرت إدارة الكلية ممثلة في أ.د. حسام طنطاوي؛ لحرصهم على تنظيم هذه الندوات التي تضم فعالياتها مجموعة من النصائح للطلاب الجدد التي يجب اتباعها خلال حياتهم الجامعية.

ضم اللقاء التعريفي ممثلي الأقسام والبرامج الخاصة بالكلية والذين قدموا للطلاب عروضًا مختصرة عن كل برنامج وقسم على حدى، كما قاموا بالإجابة على كافة التساؤلات من الطلاب، وتم تقديم شرح لطريقة التقدم لكل برنامج وشروطه وأهمية البرامج وعلاقتها بسوق العمل، وأنه سيتم توضيح كافة الإجراءات على الصفحة الإلكترونية للكلية.