طريقة تحضير كيكة صحية لمرضى السكري بخطوات سهلة ومكونات طبيعية

يبحث مرضى السكري دائمًا عن وصفات صحية تلبي احتياجاتهم الغذائية دون التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن بين هذه الوصفات، تأتي الكيكة الصحية التي يمكن تحضيرها باستخدام مكونات ملائمة للحفاظ على التوازن الغذائي، مع ضمان الحصول على طعم لذيذ ومشبع، وفيما يلي نقدم لكِ طريقة تحضير كيكة صحية مخصصة لمرضى السكر، تحتوي على مكونات منخفضة السكر وغنية بالألياف.

طريقة تحضير كيكة صحية لمرضى السكري

المكونات:

- كوب ونصف من دقيق القمح الكامل

- نصف كوب من دقيق اللوز

- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

- ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

- نصف كوب من الحليب الخالي من الدسم

- ملعقتان كبيرتان من العسل أو المحليات الطبيعية المسموحة (مثل سكر ستيفيا)

- بيضتان

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- رشة ملح

- ربع كوب من المكسرات المفرومة (اختياري)

طريقة التحضير:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بقليل من الزيت أو غطيه بورق زبدة.

2. في وعاء كبير، اخلطي دقيق القمح الكامل مع دقيق اللوز، البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح.

3. في وعاء آخر، اخفقي البيض مع العسل أو المحلي الطبيعي، ثم أضيفي زيت الزيتون والفانيليا واستمري في الخفق.

4. أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى المكونات السائلة، وقلّبي برفق حتى تتجانس المكونات.

5. صبي الخليط في قالب الكيك ورشي المكسرات على الوجه إذا كنتِ ترغبين بذلك.

6. اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ويمكن إدخال سكين في المنتصف والخروج نظيفًا.

7. اتركي الكيكة لتبرد تمامًا قبل التقطيع والتقديم.

فوائد الوصفة:

هذه الكيكة غنية بالألياف والبروتينات، وتستخدم مكونات طبيعية وصحية تجعلها مناسبة لمرضى السكري، حيث تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم دون التأثير على الطعم اللذيذ.