محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بافتتاح فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"

بدء الإستعدادات لإنطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان " كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بإفتتاح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) والتى تنظمها مديرية العمل بالتعاون مع شركة الكيماويات المصرية (كيما).

وذلك بحضور ليلى عطا الله مدير مديرية العمل ، والمهندس حجازى محمد مدير قطاع الإنتاج بمصانع كيما ، والمهندس فارس عبد العزيز مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين بمجال السلامة والصحة المهنية ، وأيضاً عدد من المسئولين والعاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وخلال الفعاليات حرص اللواء محمد عبد الجليل على نقل تحيات محافظ أسوان والذى أشاد بجهود وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران ودروها فى نشر وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف أماكن العمل للمحافظة على المنشآت وضمان سلامة وأمان جميع العاملين فيها.

مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة للإهتمام بالعنصر البشرى وتنميته بمختلف المجالات ، ومن جانبها أوضحت ليلى عطا الله بأن هذه المبادرة تأتى ضمن سلسلة الأنشطة والندوات التى تنظمها مديرية العمل لتوعية العاملين بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيقها بمختلف قطاعات العمل لضمان توفير بيئة آمنة تساهم فى رفع مستويات الأداء وزيادة معدلات الإنتاج ، بجانب الحد من الحوادث والإصابات المحتملة.

موضحة بأن فعاليات المبادرة تشمل عدد من المحاضرات العلمية حول تعريف السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومجالاتها ، بالإضافة إلى أنواع ومخاطر بيئة العمل ، وأساليب إعداد خطط الطوارئ والإخلاء ، فضلاً عن إصابات العمل والأمراض المهنية ، وغيرها من الموضوعات المختصة .