طريقة تحضير ميلك شيك بالتوت المنعش بخطوات سهلة

يُعتبر الـ ميلك شيك من المشروبات المحبوبة والمفضلة لدى الكثيرين، خاصة في فصل الصيف، حيث يمنح الجسم انتعاشًا رائعًا ويجمع بين النكهات اللذيذة والحلاوة المنعشة. يُعد التوت من الفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعله إضافة مثالية لهذا المشروب اللذيذ، لذا نقدم لك طريقة بسيطة وسريعة لتحضير ميلك شيك بالتوت في المنزل.

ميلك شيك بالتوت

طريقة عمل ميلك شيك بالتوت

المكونات:

- كوب من التوت الطازج أو المجمد

- كوب من الحليب البارد

- كوب من آيس كريم الفانيليا

- ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للتحلية)

- قطع توت للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في الخلاط الكهربائي، ضعي التوت مع الحليب واخلطيهما جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. أضيفي آيس كريم الفانيليا واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات وتصبح قوام الميلك شيك كريميًا.

3. إذا رغبتِ في تحلية إضافية، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل واخلطي مجددًا.

4. صبي الميلك شيك في أكواب التقديم وزينيه بقطع التوت الطازج حسب الرغبة.

5. قدمي الميلك شيك باردًا واستمتعي بالنكهة المنعشة.

هذه الوصفة البسيطة تمنحك ميلك شيك غنيًا ولذيذًا، مثالي للاستمتاع به مع الأصدقاء أو العائلة في أي وقت.