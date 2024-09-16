بوتين يصدر أوامره لزيادة الجيش إلى 1.5 مليون جندي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أوامره بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى 1.5 مليون جندي.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

الكرملين: وجود صلات بين مطلق النار على ترمب بأوكرانيا له تبعات وعواقب

علق الكرملين، الاثنين، حول ما أثير بشأن وجود صلات المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب بأوكرانيا، قائلا: إن اللعب بالنار له تبعات وعواقب.

ولدى سؤاله عما وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بأنها «محاولة فيما يبدو لاغتيال ترمب»، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: «ليس نحن من يجب علينا التفكير في ذلك؛ بل أجهزة المخابرات الأميركية. على أي حال اللعب بالنار له عواقب».

وبدا أن التعليق يشير إلى دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ضد روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة «فوكس نيوز» وشبكة «سي إن إن» نقلاً عن مسؤولين في قوات الأمن، أن المشتبه به يدعى رايان ويسلي روث (58 عاماً) من هاواي.

واحتوت حسابات شخصية على وسائل للتواصل الاجتماعي تحمل اسم روث على منشورات دعم واضح لأوكرانيا، في حربها ضد روسيا.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها أجرت مقابلة مع روث العام الماضي، في إطار مقال عن الأميركيين الذين يتطوعون لمساعدة المجهود الحربي لأوكرانيا.

وقال للصحيفة إنه سافر إلى أوكرانيا وقضى فيها عدة أشهر في 2022، وكان يحاول تجنيد بعض الجنود الأفغان ممن فروا من حكم حركة «طالبان» في بلادهم للقتال في أوكرانيا.

وقال مسؤولون في قوات الأمن، في مؤتمر صحافي، الأحد، إنهم ألقوا القبض على مشتبه به رصده عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية في أحراش قرب ملعب ترمب الوطني للغولف وبحوزته بندقية هجومية من طراز «إيه كيه-47». وأطلق عناصر الخدمة السرية النار على المشتبه به الذي فر في سيارة سوداء.

