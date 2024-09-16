طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

تفضل الأمهات تحضير أبسط الوجبات والأطباق على مائدة الغداء بعد طول ساعات العمل.

ويأتي طاجن مكرونة باللحمة المفرومة في مقدمة الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار ويسهل تحضيرها في بضع دقائق.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مكرونة : 400 جراماً (مكرونة بنا)

- لحم مفروم : 250 جراماً

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهار اللحم : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر الحار : قرن (اختياري)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- عصير طماطم : 2 كوب

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اسلقي عبوة المكرونة واتبعي التعليمات المدونة على العبوة، مع مراعاة عدم سلقها بشكل كامل وتسويتها نصف تسوية حتى تكتمل التسوية داخل الفرن.

في قدر على نار متوسطة، سخني السمن وأضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم، ونكهي الخليط بالملح والفلفل وبهارات اللحم وقلبي جيداً حتى ينضج اللحم.

في قدر آخر، سخني ملعقة كبيرة من الزيت وأضيفي البصلة المفرومة وقلبي حتى تذبل.

أضيفي الثوم المفروم والكزبرة الجافة وقلبي، ثم صُبي عصير الطماطم والخل.

اتركي الصلصة على نار منخفضة حتى يثقل قوامها وتبلي بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

حضري طاجن الفرن ثم ضعي طبقة من اللحمة المفرومة وفوقها طبقة من المكرونة والصلصة.

كرري الخطوات حتى انتهاء الكمية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأدخلي الطاجن للفرن لمدة 10 دقائق.

أخرجي الطاجن من الفرن، ووزعي الجبن المبشور على الوجه، وأدخلي الطاجن للفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة (خطوة اختيارية)، وقدميه ساخناً.