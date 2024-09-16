الزنفلي : كنت على مشارف الانتقال للزمالك قبل الأهلي .. وحظيت بكامل التقدير مع الأحمر

تحدث محمود الزنفلي حارس الاهلي السابق وحرس الحدود الحالي لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري عن فتره لعبه للنادي الاهلي وكواليس فشل انتقاله الى الزمالك خلال وقت سابق.

وقال في تصريحاته ..

ـ انتظرت طويلا على الدكة مع الأندية حتى حصلت على فرصة المشاركة أساسيا

ـ قدمت مستويات متميزة مع الاتحاد السكندري والبنك الاهلي.

ـ حققت أرقام ناجحة مع البنك الأهلي ولم يوقفني سوى الإصابة

ـ وقعت للزمالك في يناير قبل الانتقال إلى النادي الأهلي

البنك الأهلي رفض تجديد تعاقدي بعد تعرضي الإصابة.

ـ استفدت من تجربتي مع نادي الداخلية ويكفي انه كان بوابتي للانتقال إلى الأهلي

ـ اللعب للأهلي طموح وحلم مشروع لاي لاعب.

ـ خلصت كل حاجه مع الزمالك بعد جلستي مع حسين السيد قبل الانتقال إلى الأهلي

ـ أزمة القيد كلمة السر في فشل انتقالي الي الزمالك.

ـ أمير توفيق اول من تواصل معي من الأهلي لإتمام صفقة انتقالي الي القلعة الحمراء

ـ مضيت للأهلي دون التفكير ولم أسال عن الفلوس.

ـ كولر استقبلني في أول يوم لي مع الأهلي وتمني لي التوفيق

ـ الشناوي من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم في الأهلي

ـ مصطفي شوبير وحمزة علاء سيصنعا التاريخ مع الكرة المصرية مستقبلا

سعيد بالمران مع الشناوي أفضل حارس في مصر.

ـ الأهلي أفضل نادي في الكون ولكن كنت أبحث عن فرصة المشاركة

استبعادي من المشاركة أحزنني لإنه أمر طبيعي لأي لاعب كرة يبتعد عن المشاركة

ـ استفدت كثيرا من التدريب تحت قيادة ميشيل يانكون

ـ الجميع تعامل معي باحترام وتقدير داخل الأهلي.

ـ طموحي التواجد في حسابات المنتخب الوطني ولكن الابتعاد عن المشاركة في المباريات ابعدني عن الحسابات