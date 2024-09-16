بشير التابعي : الأهلي وجه رسالة قوية لمنافسيه بعد مباراة جور ماهيا

أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لديه لاعبين مميزين، واستعد الفريق بشكل جيد لانطلاقة الموسم الجاري، والفريق يرسل رسالة إلى منافسيه بأنه قادم بقوة هذا الموسم، واستطاع تحقيق نتيجة كبيرة على حساب جورماهيا الكيني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "الأهلي لديه تفكير في أبعد من بطولة إفريقيا، وكولر وضع خطة الاعداد وبرنامج استعداد اللاعبين للموسم الجديد، وشعرنا بأن اللاعبين في فورمة منتصف الموسم، والأهلي يضم أسماء قادرة على النجاح، واي لاعب سيدخل مع المجموعة الحالية، سيظهر بشكل جيد".

وأضاف: "رامي ربيعة تعرض لظلم كثير، وأصيب في فترات عديدة، كان يغيب كثيرا عن الملاعب ويستعجل العودة للمستطيل الأخضر، ولكن سمة طبيعية للاعب الكرة رغبته الدائمة في اللعب، واتمنى ان يحافظ على مستواه ويتطور من مباراة لآخرى، وأتمنى التوفيق له في المرحلة القادمة.. ولم اشعر بغياب عبدالمنعم أمام جورماهيا، سوف نلاحظ ذلك في المباريات الكبرى أمام الترجي وصنداونز أو الزمالك".