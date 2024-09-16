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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

معلق الإماراتي: الأهلي يعج بالنجوم ومن الجيد التعليق على مباراة له

الأهلي
الأهلي

أكد عامر عبدالله معلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، أن أي معلق يحب المباريات التي يكون بها التفاعل، ومن الشعور الجيد أن يتم التعليق لمباراة يلعب بها المارد الأحمر.

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وتابع عبدالله خلال تصريحات عبر "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أشكر جماهير الأهلي والشعب المصري، على تفاعله مع تعليقي".

وأضاف المعلق الإماراتي: "الأهلي فريق يعج بالنجوم ولديه لاعبين رائعين، وكان يستحق الفوز بأكثر من ثلاثية، ولكن هي تظل نتيجة مثالية في ظل الأجواء الإفريقية".

واختتم: "جماهير الأهلي لا تحتاج مني نصائح فهم دائمًا يضربوا المثل في تشجيع فريقهم، والأحمر لديه موسم صعب وشاق".

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