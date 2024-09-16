سهل اختراقها.. أحمد المسلماني يشكك في قوة القبة الحديدية (فيديو)

قال الإعلامى أحمد المسلماني، إن إسرائيل بلا شك لديها أوجه قوة لابد من دراستها كى نستطيع التعامل معها، ولكن أيضا بها أوجه دعاية وليس قوة.

وأضاف أحمد المسلماني خلال برنامجه الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، أنه من ضمن الخرافة التى نسمعها دائما أن إسرائيل الجيش الذى لا ُيقهر، وتم ترويجها، كما انه أيضا لم تستطع أن تقوم بخطوة واحدة فى الحرب على غزة إلا بأمريكا، وإذا أوقفت السلاح أمريكا عنهم ستوقف هى الحرب.

من الممكن إغراق هذه القبة بمجموعة صواريخ صغيرة أو طائرات مسيرة

وأشار أحمد المسلماني إلى أن أى نجاح استخباراتى إسرائيلى نجد أنه دعم استخباراتى أمريكى، ومن بين المبالغات التى قالوا عنها أيضا "القبة الحديدية" أنها تدمر أى طائر إذا اقتربت منها، ولكن تم اختراق هذه القبة عدة مرات، وهناك تقنى كشف إسرائيل وأنه ممكن إغراق هذه القبة بمجموعة صواريخ صغيرة أو طائرات مسيرة، وتستهلك نفسها فى هذه الموجه.

وأوضح أحمد المسلماني أن القبة الحديدية قوية وتواجه عددا كبيرا من الصواريخ والطائرات لكن بدعم أمريكى، مشيرا إلى أن ما حدث بان موجه من الصواريخ تشتبك مع القبة وأخرى تدخل إلى الأهداف، وهو ما حدث عدة مرات.

ولفت أحمد المسلماني إلى أن التعامل مع القبة الحديدية كان سهلا رغم الدعم غير المسبوق من أمريكا وأوروبا، وما حدث من اشتباكات خلال الشهور والأسابيع الماضية أكد أن هناك دعاية كبيرة بالقبة.