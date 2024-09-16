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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حازم فتوح: تفاجئت برحيل أوباما إلى بيراميدز

يوسف أوباما
يوسف أوباما

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أنه تم وضع بند في عقد يوسف أوباما لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، الأخير بأن يتساوى مع الأعلى عقد لاعب داخل الفريق.

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وتابع فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "90" على قناة النهار: "عقد أوباما كان يشمل أن يتم فسخ عقده تلقائي حال عدم تنفيذ هذا البند ولكن لم يتم استخدامه، وتم وضعه كنوع تكريمي فقط".

واختتم: "فوجئت برحيل أوباما إلى بيراميدز، والزمالك حاول تجديد عقده 3 مرات، وكان هناك حرص على استمراره ولكن اللاعب قرر المغادرة وقد يكون بسبب أنه لن يكون الخيار الأول للمدير الفني في الموسم الجديد وكنت مؤيد لاستمراره داخل الفريق وإثبات نفسه وزعلان من قراره".

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