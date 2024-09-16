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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حازم فتوح: استبعد عودة نيوم لضم زيزو في يناير

زيزو
زيزو

أكد حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، أن نادي نيوم السعودي تعاقد مع لاعب بديل عن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وتابع فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استبعد فكرة عودة نيوم للتفاوض مع زيزو مرة أخرى في يناير المقبل".

وأضاف حازم فتوح: "أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، لم يكن له دور بشكل مباشر في التفاوض مع اللاعب وقد يكون هناك اتصال جمع الطرفين بشكل ودي".

واختتم: "أواجه غضب من جماهير الزمالك وأقدر هذا الأمر، ولكن الزمالك يُدار من المجلس وليس الصفحات".

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