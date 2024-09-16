أوراق التاروت يثير الجدل ببوستر جديد ومشوق.. قبل العرض قريباً

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" عن البوستر الرسمي الذي أثار موجة من الحماس والتشويق بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

فيلم أوراق التاروت يتصدر التريند ببوستر جديد ومشوق

البوستر جاء بتصميم غامض ومثير، حيث تظهر ثلاث شخصيات نسائية من الخلف يقفن أمام يد تمتد من الأرض، في إشارة إلى أحداث الفيلم التي تعد بمزيج من الإثارة والغموض.الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما.



فريق العمل خلف الكواليس يتضمن مهندس الديكور رمسيس سليم، إلى جانب منتج فني أحمد فاروق.

بوستر فيلم أوراق التاروت

فيلم أوراق التاروت



فيلم أوراق التاروت واحداً من أكثر الأفلام المرتقبة في الموسم، حيث تتنوع أحداثه بين الإثارة والتشويق، مما يجعل الجمهوريترقب بفارغ الصبر موعد عرضه في صالات السينما.



والفيلم يجمع بين عناصر درامية قوية وقصة غير تقليدية، وهو ما يعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة ومثيرة.

والفيلم يضم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.