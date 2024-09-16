البوس والأحضان يحرجان هيدي كرم مع ابنها.. احترموا نفسكم شوية (ما القصة؟)

تحدثت الفنانة هيدي كرم، عن علاقتها بابنها التي دائمًا تثيرحالة من الجدل، حيث تتعامل معه بشكل لطيف ولم تكن صارمة معه، مشيرة إلى أن الأم عندما تكون حازمة تفقد الصداقة بينها وبين أبناؤها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج “تفاصيل”.

هيدي كرم: أتجاهل التعليقات السلبية وممكن أكون جريئة لبعض الناس

وتابعت هيدي كرم قائلة: "بتعامل مع ابني كصديقي وبحاول طول الوقت أعمل ده بشكل متوزان ولكن لو كنا أخطأنا في تربية أولادنا عادي وأنا أخطأت بس بحاول نتدراك الموضوع، وأنا ببوس ابني وبحضنه بس في ناس كتير مش بتعرف أنه ابني لكن في الأماكن العامة بحضن فيه الناس بتبصلي نظرات "ما تحترموا نفسكم شوية".

وأضافت: "فأنا مش همشي أقول للناس ده ابني وبطلت أبوسه وأحضنه غير في البيت والناس معذورة وبقيت أحافظ على الحماس العاطفي وأعمل ده في البيت".

هيدي كرم: لن أمانع في دخول ابني التمثيل ولكن لم توجد لديه جينات فنية

وأشارت "كرم"، إلى أنها لن تمانع في دخول ابنها مجال التمثيل ولكن لم توجد لديه جينات فنية وهي قناعاته الشخصية فهو حر ومن حقه أن يخوض تلك التجربة ولكنه لم يفكر في الموضوع نهائياً.

وأوضحت هيدي كرم، إلى أنها تتجاهل الإنتقادات والتعليقات السلبية التي تتلقاها من الجمهور عبر حساباتها الشخصية، وفي بعض الأحيان تتركها لأنها تعبر عن وجهة نظر الشخص بدون إحراج أو تجريح وهناك تعليقات بها تحريج وإهانة فبالتالي تقوم بحظره من على صفحتها.

واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: "ممكن أكون بالنسبة للناس جريئة ودي حاجه متعبش حد لأن الجرأة جزء من الشجاعة وطول ما أنا مبعملش حاجه تضرك أو تأذيك أو تأثر عليك فأنا شايفة أن كل واحد يعيش حياته بالشكل اللي يريحه.. ممكن أكون أنا جريئة لبعض الناس وعادية لبعض الناس العاديين وأنا مرتاحه في حياتي ومش مستنيه أرضي كل الناس".