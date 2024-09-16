محافظ دمياط يشهد إحتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، مساء أمس الأحد الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة.

حيث حضر الاحتفالية اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والنائب على العساس عضو مجلس النواب ونائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف والشيخ وسيم المتولى رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات وولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدعوية .

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية ، تلاها كلمة لفضيلة مدير مديرية الاوقاف تحدث خلالها عن أخلاق الرسول الكريم، والجوانب العظيمة بشخصيته وأخلاقه الشريفة ورحمته ، وأهمية الاقتداء بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنشر الرحمة بين الناس .

هذا وقد توجه المحافظ بأسمي آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والاستقرار.