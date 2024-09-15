إنتر ميلان يتجنب الهزيمة أمام مونزا بتعادل قاتل

نجح فريق إنتر ميلان في تفادي الخسارة أمام مضيفه مونزا، حيث انتهت المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي بالتعادل 1-1.

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مونزا كان البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه داني موتا في الدقيقة 81، إلا أن إنتر استطاع إدراك التعادل في الدقيقة 88 عبر دينزل دومفريس، ليخرج بنقطة ثمينة.

بهذا التعادل، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخراً بنقطة واحدة عن المتصدر نابولي، فيما أصبح رصيد مونزا 3 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.