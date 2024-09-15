الأخطر الأكبر للشباب.. إدمان المخدرات تحدٍ مجتمعي يهدد الأجيال

يعد إدمان المخدرات مشكلة عالمية معقدة تتجاوز حدود الدول والثقافات وهي عبارة عن حالة مرضية تجعل الشخص يشعر برغبة قوية لا يمكن مقاومتها في تناول مادة مخدرة معينة، دون أن ينظر للعواقب السلبية التي قد تحدث بعد ذلك.



أسباب الإدمان



تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

العوامل البيئية: مثل الضغوط النفسية، المشاكل الأسرية، الأصدقاء المؤثرون، والبيئة المحيطة.

العوامل النفسية: مثل الاكتئاب، القلق، والشعور بالوحدة.

العوامل البيولوجية: مثل وجود استعداد وراثي للإدمان.

العوامل الاجتماعية: مثل سهولة الحصول على المخدرات، والضغوط الاجتماعية.



أنواع المخدرات في الإدمان

تتنوع أنواع المخدرات بشكل كبير، ولكل نوع آثاره الجانبية المختلفة. من أشهر أنواع المخدرات:

المخدرات المحفزة: مثل الكوكايين والأمفيتامينات.

المسكنات الأفيونية: مثل الهيروين والمورفين.



المهلوسات: مثل الـ LSD والفطر السحري.



المخدرات القنب: مثل الحشيش والماريجوانا.

آثار الإدمان المدمرة للشباب

يؤدي إدمان المخدرات إلى مجموعة من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، منها:

آثار صحية: مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الكبد والكلى، وأمراض الجهاز العصبي.

آثار نفسية: مثل الاكتئاب، القلق، والاضطرابات النفسية الأخرى.

آثار اجتماعية: مثل تدهور العلاقات الأسرية والاجتماعية، والمشاكل القانونية.

آثار اقتصادية: مثل خسارة الوظيفة، والديون المتراكمة.