إصابة 12 شخص في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي ، أمام مركز ومدينة ملوي ، جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد ، إصابة 12 شخصا ، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل ، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام لتقلي العلاج .

وكان مدير أمن المنيا ، اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير إنقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كمين البرشا ، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا

وبإنتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ،تبين من المعاينة المبدئية ، ان السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق ، اسفرت عن إنقلاب سيارة ربع نقل ، و اسفر الحادث عن إصابة ١٢شخصا بإصابات مختلفة ، وتم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات ، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور