الإثنين 16 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

إصابة 12 شخص في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

إنقلاب سيارة ربع
إنقلاب سيارة ربع نقل

شهد الطريق الصحراوي الشرقي ، أمام مركز ومدينة ملوي ، جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد ، إصابة 12 شخصا ، إثر إنقلاب سيارة  ربع نقل ، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام لتقلي العلاج .

 

وكان مدير أمن المنيا ، اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير إنقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كمين البرشا ، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا

 

وبإنتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ،تبين من المعاينة المبدئية ، ان السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة  بيد السائق ،  اسفرت عن إنقلاب سيارة ربع نقل ، و اسفر الحادث عن إصابة ١٢شخصا  بإصابات مختلفة ، وتم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج  ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،  وتم العرض على النيابة العامة  لتولي التحقيقات ، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور

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