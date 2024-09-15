الصحةتكشف تفاصيل استحداث خدمة بهيئة التأمين الصحي للكشف المنزلي بمقابل مادي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي هو الكشف عن المرض في المستشفيات التي تديرها والتابعة لها وتقديم الأدوية لهم، وهناك خدمة أخرى يقدمها التأمين الصحي للكشف على الموظفين لإصدار تقرير طبي لطلب أجازة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: «لو المواطن تعبان ومش قادر يروح هيئة التأمين يتوجه الأطباء له للكشف عليه في المنزل بمقابل مادي»

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «استحدثنا خدمة بهيئة التأمين الصحي للكشف المنزلي على الشخص المؤمن عليه وغير المؤمن عليه وهي خدمة مستحدثة وخدمة اختيارية وهي بمقابل مادي»، مشددًا على أن اللجان الطبية التي تذهب للمنزل مستمرة لإصدار التقارير الطبيبة ولا علاقة له بالخدمة المستحدثة، والتأمين الصحي لا يشمل الكشف المنزلي ولكن ما سيتم تقديمه من كشف منزلي هي خدمة جديدة.

سعر خدمة الكشف الطبي المنزلي عند الطلب

.حددت هيئة التأمين الصحي سعر مقابل خدمة الكشف الطبي المنزلي عند الطلب، للمنتفعين أو غير المنتفعين من التأمين الصحي بـ 1500 جنيه وهي التكلفة الاجمالية المباشرة وغير مباشرة للزيارة المنزلية، وتشمل توفير طبيب استشارى ومساعد وسيارة بالأجهزة الخاصة بالكشف للمريض لمناظرته.

وخصصت هيئة التأمين الصحية بحسب وزارة الصحة والسكان نسبة 30% مقابل إيراد حكمي من إجمالي الزيارة بقيمة مالية 346 جنيها، فضلا عن تخصيص الباقي مقابلا لأعباء مباشرين وصافي إيراد قابل للتوزيع.

وحددت هيئة التأمين الصحي أيضا مقابل أعباء المباشرين من الأطباء التمريض والسائق، وحددت الهيئة أجور العاملين حسب درجة التخصص ووفقا للدرجة الوظيفية، فإجمالي أجر الممارس العام 650 جنيها، والأخصائي 775 جنيها، والاستشاري 925 جنيها.

وأشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن احتساب قيمة ما يتقاضاه المباشرين من أجر بنسبة 70% من قيمة الأجر المحدد لكل مباشر، على أن تضاف نسبة الـ 30% المتبقية إلى الصافي القابل للتوزيع.