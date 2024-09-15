ثورة فيسبوكية ضد تهميش اللغة الأجنبية الثانية في المدارس

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة على فيسبوك ضد تهميش اللغة الأجنبية الثانية في المدارس بعد قرار تحويلها إلى مادة خارج المجموع في الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

ودشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة بعنوان "لا لتهميش اللغة الأجنبية الثانية" باعتبارها من أهم مهارات سوق العمل المتطلبة لمهن المستقبل.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 14 أغسطس 2024، بإخراج اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة هو تهميش لها.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار إقصاء اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة عشوائي وغير مدروس، وأنه يضر بمصلحة الطلاب لأن اللغة حيوية ومن متطلبات مهارات سوق العمل.

وطالبوا بعودة اللغة الأجنبية الثانية لمجموع الثانوية العامة حتى يهتم بها الطلاب ويتقونونها، وتدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية في نظام التعليم الجديد.

استغاثة معلمو اللغة الأجنبية الثانية بالرئيس

واستغاث معلمو اللغة الأجنبية الثانية بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهميش مادتهم في مرحلة الثانوية العامة بعد إخراجها من خارج المجموع.

ونوه معلمو اللغة الفرنسية بأنهم يبلغون أكثر من 12 ألف معلم يستغيثون بالرئيس ضد قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء المادة من المجموع، متسائلين عن سبب دراستهم للغة في الجامعة طالما لن يدروسوها للطلاب.

ولفت المعلمون إلى أنه مع بداية العام لا يمكن لمعلم اللغة دخول المدرسة وهو مهزوم نفسيا ومحطم معنويا ولا سلام نفسي بينه وبين أسرته ولا طلابه ولا حتي وطنه الذي يعشق ترابه، قائلين: "انقذونا قبل فوات الأوان".

وناشد المعلمون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة النظر إليهم نظرة الوالد لابنائه المخلصين فهم معلمو اللغه الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية وأنهم يعانون من تهميش مادة اللغة الأجنبية الثانيه بالمدارس الحكومية في المرحلة الثانوية وكذلك إلغائها من المرحلة الإعدادية.

ونوع المعلمون بأن هذا القرار أحدث الكثير من آثار سلبية على الجانب النفسي والاجتماعي لمعلمي اللغة الأجنبية الثانية ووفاة أكثر من أربعة من معلمي مصر أبنائك المخلصين لما تعرضوا له من ضغط عصبي ونفسي.



تشمل المواد الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتتضمن: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

كما تشمل مواد شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء).

وتشمل شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء).

وتتضمن شهادة الثانوية العامة مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية.

