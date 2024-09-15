من العياط للبدرشين.. القطار ينهي حياة شابيين في حادثين منفصلين

لفظ شخصين أنفاسهما الأخيرة خلال الساعات الماضية في حادثي منفصلين أعلى شريط السكة الحديد في محافظة الجيزة في مدينتي البدرشين والعياط أثناء عبورهم لشريط السكة الحديد.

حادث قطار البدرشين

حاول شاب عبور السكة الحديد في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة؛ من مكان غير مخصص لذلك، وتفاجأ بالقطار يأتي في سرعته ولم يستيطع أن يفادي القطار ولفظ أنفاسة الأخيرة.

بداية الواقع عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقع حادث اصطدام قطر بشخص بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلي مكان الحادث.

وعُثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسد، واتخذت الإجراءات القانونية.

حادث قطار العياط



لقي شاب مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة العياط، إثر اصطدامه بالقطار وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شخص إثر تعرضه لدهس قطار في العياط.

و تبين لرجال المباحث أن الضحية يدعى "أحمد وليد سعيد"، في العقد الثاني من عمره ويقيم في العياط، وأوضحت التحقيقات أن الشاب كان يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور عندما صدمه القطار، مما أدى إلى وفاته على الفور متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق في الحادث.