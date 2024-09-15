سلمي عادل تطرح أحدث أعمالها الغنائية "إحنا يابني كنز"

طرحت المطربة سلمي عادل أحدث أعمالها الغنائية كليب " إحنا يابني كنز" عبر القناة الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعلي جميع المنصات الإلكترونية.

تفاصيل أغنية إحنا يبني كنز لسلمى عادل

"إحنا يابني كنز" كلمات وألحان زيرو العقرب ، توزيع أشرف البرنس، إنتاج الاسطورة إبراهيم الشناوي، ومن إخراج تامر سليم.

وقالت سلمي عادل في تصريحات صحفية: أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت عرضها خاصة انني اتوقع انها ستحقق ردود أفعال إيجابيةَ.

وتابعت سلمي عادل كواليس تسجيل الأغنية موضحة “كانت أكثر من رائعة، والتعامل مع فريق العمل كان في قمة الروعة والسعادة”.

أعمال سلمى عادل الغنائية

وقدمت المطربة سلمى عادل مؤخرا أغنية في فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز .

فيلم الملكة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

جدير بالذكر أن اخر أعمال سلمي عادل أغنية عالي عالي دويتو بينها وبين المطرب محمد رشاد التي حققت نجاح كبير وقت طرحها.

" عالي عالي" كلمات أدهم معتز، ألحان وتوزيع أحمد عز، ميكس وماستر إسلام غلاب.