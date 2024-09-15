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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

ياسمين صبري تخوض موسم دراما رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل "ضل حيطة"

بوابة الوفد الإلكترونية

تخوض النجمة ياسمين صبري موسم رمضان 2025، بمسلسل "ضل حيطة" تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم، وجارى اختيار باقى فريق عمل المسلسل.

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يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

مها سليم تتعاقد مع ياسمين صبري بمسلسل "ضل حيطة" فى رمضان 2025

يذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

أما المسلسل الثانى فهو "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

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