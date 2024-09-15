أحمد عبدالله لـ الوفد: صممت فستان سوسن بدر ليعكس نعومة أنوثتها

خطفت النجمة سوسن بدر عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ 21 الذي أقيم مساء أمس الجمعة الماضية.

أكد مصمم الأزياء أحمد عبدالله خلال تصريحاته الخاصة بـ بوابة الوفد الإلكترونية أن الفنانة سوسن بدر امرأة تملك ذوق راقي وتهتم بتفاصيل إطلالاتها كما أنها تثق فيه وفي اختياره لتصميم فساتينها، وهذا ما جعل التعاون معاها دائم.

وأوضح أنه صمم فستان سوسن بدر خلال ثلاثة أيام وكان التصميم من اختياره الشخصي مع مراعاة ملاحظتها بأن الفستان يكون محتشم وراقي مناسب لشخصيتها.

وأضاف أنه اختار قماش الحرير باللون البنفسجي ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية ويظهر ملامحها المصرية الأصيلة، ليعطي لها جاذبية ويعكس سحر قوامها بشكل ناعم، قائلًا: "حرصت على أن أصمم الفستان بهذه القصة لعكس سحر أنوثة ونعومة سوسن بدر".

وأكمل أن سوسن بدر مختلفة ومميزة في مختلف جوانب حياتها وتعشق البساطة وهذا ما يركز عليه عند تصميم إطلالاتها المتنوعة من توقيعه.

سوسن بدر

واختتم تصريحه بأن بساطة شخصية سوسن بدر تدفعه الي الإبداع في تصميم إطلالاتها لكي يبرز جمالها وأناقتها بشكل دائم.

سوسن بدر

وأكملت سوسن بدر سحر إطلالتها ببعض المجوهرات الذهبية.

ومن الناحية الجماليه إبدع خبير التجميل علاء التونسي في وضع لمسات ناعمة من الميكاج تبرز سحر ملامحها الفرعونية .

سوسن بدر

كان من النجوم الحاضرين الحفل، ليلى علوي، هنا الزاهد، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، المنتج هشام جمال، لطيفة، هيدي كرم، ريهام عبدالغفور، صبا مبارك، روجينا، شريف منير، صبري فواز، سوسن بدر، عبير صبري، غادة عبد الرازق، صلاح عبدالله، مي عمر، نور النبوي، إسعاد يونس، أحمد داش، محمد علي رزق، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج طارق العريان ، والمخرج محمد سامي، والمخرج بيتر ميمي.

سوسن بدر

وتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في المجال الإعلامي من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتنقسم الجوائز لعدد من الفئات أبرزها أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مذيع، أفضل مذيعة، أفضل موقع إخباري، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل قناة إذاعية، إلى جانب أفضل مطرب وأفضل مطربة.