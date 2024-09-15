آية عبدالله تحقق أول مليون مشاهدة على "يوتيوب" بكليب "سمعني كمان"

حققت المطربة آية عبدالله عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد “سمعني كمان” التي طرحتها منذ أيام، وحققت نجاحًا ساحقًا عبر السوشيال ميديا.

أغنية سمعني كمان للمطربة آية عبد الله

وأبدت المطربة آيه عبد الله سعادتها بنجاح الأغنية وتأثيرها على الجمهور، كما أعربت عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً على أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

أغنية سمعني كمان من كلمات مؤمن سالم والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وانتاج لايف ستايلز ستوديوز و تصوير احمد عاشور و إخراج رودينا حاطوم.