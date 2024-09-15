بعد إصابته بالخرف .. ديمي مور تكشف تفاصيل حالة بروس ويليس الصحية

كشفت الممثلة ديمي مور تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لزوجها السابق بروس ويليس، حيث تحدثت هي والممثلة درو باريمور عن لقاءها الأول مع طليقها نجم الأكشن.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، تحظى ديمي مور، البالغة من العمر 61 عامًا، بـ 3 بنات من بروس ويليس، الذي تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) العام الماضي.

التقى بروس ويليس وديمي مور أثناء العرض الأول لفيلم الأكشن الكوميدي Stakeout وتزوجا في عام 1987 بعد قصة حب عاصفة استمرت أربعة أشهر، قبل أن يعلنا انفصالهما في عام 1998 بسبب "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها".

في إحدى حلقات برنامج The Drew Barrymore Show، تذكرت المذيعة باري مور عملها مع بروس ويليس في موقع تصوير فيلم Charlie's Angels في عام 2003.

وقالت باري: "عندما قمنا بتصوير فيلم Charlie's Angels ، جاء بروس وعزف الموسيقى، وكان هو من افتتح الفيلم، وحصلنا على فرصة العمل معه"، وقالت ديمي مور التي شاركت أيضًا في بطولة الفيلم: "لقد نسيت هذا الأمر تمامًا".

وتذكرت باري وديمي مور أنهما تعرفا على ويليس من فترة عمله كنادل في مقهى سنترال في نيويورك.

وأضافت ديمي مور: "أزور زوجي السابق وبناتي عندما أكون في لوس أنجلوس"، وأكدت: "هو بين أيادي أمينة فزوجته وأولاده يعتنون به."

وشخص الأطباء لأول مرة في مارس 2022 إصابة بروس ويليس بفقدان القدرة على الكلام، وهو اضطراب لغوي ناجم عن تلف في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في الفهم أو التحدث أو القراءة أو الكتابة.

في العام الماضي، قدمت ابنته رومر تحديثًا أوضحت فيه أنه تلقى تشخيصًا "أكثر تحديدًا" لمرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وهو شكل "نادر وعدواني" من المرض.

FTD هو مصطلح شامل لمجموعة من أنواع الخرف التي تؤثر بشكل رئيسي على الفص الجبهي والصدغي من الدماغ والتي هي المسؤولة عن الشخصية والسلوك واللغة والكلام، وفقا لجمعية الخرف في المملكة المتحدة .

وفي وقت سابق من هذا العام، شاركت مور تحية مؤثرة لوالد بناتها في عيد ميلاده التاسع والستين، وشاركت مور 3 صور، تظهر الثنائي وهما يتحدثان على الأريكة، وويليس يلعب مع حفيدته، وصورة قديمة له مع بناته الثلاث.

وعلقت على المنشور قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا BW! نحن نحبك ونشعر بالامتنان لك".