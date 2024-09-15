بالصور.. الداخلية تقيم احتفالية لنزلاء مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

احتفالا بالمولد النبوي..

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوى الشريف 1446هـ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية .

وتأتي هذه الاحتفالية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1446هـ وكذا الإحتفال ببداية العام القبطى "عيد النيروز"، وأقيم الحفل بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان وتوزيع عبوات من حلوى المولد على النزلاء، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين.

الداخلية تقيم حفل بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

الداخلية تقيم حفل بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

الداخلية تقيم حفل بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

الداخلية تقيم حفل بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

الداخلية تقيم حفل بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

وتضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية) كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للإندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وإنتهاج السلوك القويم.

وأقيم قداس بمناسبة "عيد النيروز" للنزلاء المسيحيين بدور العبادة المسيحية بمراكز الإصلاح والتأهيل، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.