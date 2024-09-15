محمد علي رزق لـ الوفد: سعيد بدعم جمهوري وجزمته فوق دماغي (فيديو)

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بفوزه وتكريمه في مهرجان الفضائيات العربية بدروته الـ 15 الذي أقيم في أحد الفنادق الكبري مساء أمس، قائلًا: "توفيق ربنا محالفني الحمد لله وبتمنى ربنا يدوم عليا حب ودعم الجمهور ليا".

وأضاف أن “السر وراء تميزه في تقديم العديد من الأدوار المختلفة هو تحضيره الدقيق لجوانب الشخصية وانه بيذاكر بصفة دائمًا وبيركز على تفاصيل كثيرة حتى أصبح أنا الشخصية بدمي ولحمي وليس شبه لها”.

وأكمل أنه متابع جيد لجميع الأراء وكثير التفاعل مع تعليقات رواد السوشيال ميديا على اعمله ولكن لا يقبل التعدي عليه بالإلفاظ أو التعليقات فقيرة الأدب، قائلًا: " بتقبل جميع الأراء والجمهور جزمته فوق دماغي بس لازم يكون بأدب، فانا ارفض الأساء بشدة، شغلانه التمثيل أساسها الجمهور إزاي أقولهم اسكتوا ".

واختتم حديثه أن يشارك الأن في تصوير مسلسل " حياة أو موت" المقرر عرضه في المارثوان الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل "حياة أو موت" مكون من 10 حلقات، من بطولة حنان مطاوع وأحمد الرافعي ومحمد علي رزق ورنا رئيس وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وكان آخر اعمال الفنان محمد علي رزق مشاركته في مسلسل "صيد العقارب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلاله في موسم رمضان الماضي 2024، وشاركه البطولة كل من غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، منال سلامة.

الجدير بالذكر أن جسد محمد علي رزق قدم دور شخص مصاب بالشلل الدماغي بمسلسل "صيد العقارب" لذا نال إعجاب الجمهور وكان دور جديد ومختلف وهو اتقن تجسيد الشخصية بشكل احترافي.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.