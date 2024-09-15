تصعيد إسرائيلي محتمل في الجنوب اللبناني

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، أن القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين ادعوا أنه لم يكن هناك أي أوامر سياسية بالمنشورات التي تقول إنهم يطالبون سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى نقاط أبعد من منطقة سكنهم.

وقالت “أبوشميسة” خلال تصريحاتها عبر القناة، اليوم الأحد، إنه حسبما أفادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن أحد الألوية العاملين في الحدود الشمالية بجنوب لبنان قد أعطى القرار بإصدار هذا المنشور، إذ أن هذا الوضع مخالف للقانون الأمني والعسكري والسياسي الإسرائيلي، فضلا عن أن قرار مثل هذا لا بد أن يتخذ من مصدر رفيع المستوى.

وأشارت إلى أن قرارات إخلاء منطقة معينة أو الانتقال منها لا تصدر إلا من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متابعة: «قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها نية في تصعيد الأمر في الحدود الشمالية بجنوب لبنان، فضلا عن أن نتنياهو توعد بهذا خلال الأيام الماضية».

وواصلت أبوشميسة أن اللواء جولاني كان قد أنهى المناورات البرية، إلى جانب محاولات إسرائيل في حدوث مناورة برية حتى لو سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا، فضلا عن أنه حتى الآن لم يُصدر أي أمر بالتحرك في المنطقة.

إصابة 4 مدنيين لبنانيين

وفي وقت سابق، أصيب أربعة مدنيين لبنانيين اليوم الأحد، بجروح إثر قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لقريتي كفركلا والعديسة في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت كفركلا والعديسة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين، في أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم.

كما تعرضت أطراف بلدة مركبا، في قضاء مرجعيون، لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما استهدفت بلدة العديسة مجددا بقذائف المدفعي والفوسفوري.

وألقى الجيش الاسرائيلي منشورات فوق منطقة "الوزاني" بقضاء مرجعيون، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها.