رمضان عبد المعز: لن يدخل جميع الأنبياء الجنة قبل دخول سيدنا محمد

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، رحمة للعالمين، وهو أول شافع وأول من تنشق عنه الأرض وأول مشفع، وله لواء الحمد بيده يوم القيامة.

وقال “عبد المعز”، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الجنة محرمة على جميع الأنبياء حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، مشددًا على الحمد لله الذي أكرمنا برسوله.

وأشار إلى السؤال الذي يطرحه الكثيرون حول كيفية الاحتفال بمولد النبي، لافتا إلى أن الخطوة الأولى هي دراسة سيرته العطرة.

وشدد عبدالمعز على ضرورة الاطلاع على سيرته لفهم كيفية تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن القرآن علمنا أن النبي له جانبان: جانب النبوة الذي يتضمن خصائص خاصة به، وجانب الحياة الشخصية، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم دون أن يفطر، وهو ما يعد خاصًا به دون غيره، حيث كان يبيت عند ربه فيطعم ويسقي، وأيضا كان يوضح للصحابة أنه ليس مثلهم في بعض الأمور.

وأوضح عبدالمنعم أن النبي تزوج بأكثر من أربع نساء في وقت واحد، وهو ما كان محظوراً على غيره، حيث أباح القرآن للمؤمنين الزواج بأربع فقط. وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خصائص معينة في هذا الشأن، مشددا على أننا في هذا الوقت، خاصة في ظل كثرة الفتن والمشاكل، نحتاج إلى الاقتداء بالنبي الكريم، مشيرا إلى ما قال الله في سورة النور: "وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا"، وهذا دليل أن اتباع النبي وقلدناه سيساهم في تحسين حياتنا ويؤدي إلى الهداية.