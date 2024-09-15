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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

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أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي يكتسب أهمية أعظم من ليلة القدر

زينب السعيد، أمينة
زينب السعيد، أمينة الفتوى

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستغفار له فضل كبير بوجه عام، لكن له أيضاً فضل خاص في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن الاستغفار، كما الصلاة على النبي وقراءة القرآن، يُعتبر مطلوباً بشكل عام على مدار السنة، ولكن هذه العبادات تكون ذات أهمية خاصة في هذا اليوم.

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وأضافت أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يُعد من أفضل أيام الدنيا، مُشيرة إلى أن العلماء يقدّرون هذا اليوم أكثر من ليلة القدر، التي تُعدُّ أفضل من ألف شهر في العبادة. 


وأكدت أن العلامة القسطلاني قال إن رغم فضل ليلة القدر، فإن يوم المولد يكتسب أهمية أعظم لأنه يمثل رحمة للعالمين كما ذكر في القرآن الكريم: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، مما يجعل فضل هذا اليوم يشمل جميع كائنات العالم.

وأوصت بضرورة الإكثار من العبادات في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يُستحب في ليلة القدر، وذلك تعظيماً لهذا اليوم المبارك الذي يُظهر رحمة الله تعالى وتفضيله للعالمين.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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