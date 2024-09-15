آرسنال يحسم ديربي لندن المشتعل ويهزم توتنهام برأسية ماجالهاييس

حسم فريق آرسنال ديربي شمال لندن بفوز ثمين على جاره توتنهام في ديربي لندن، حيث انتهت المباراة بفوز المدفعجية 1-0 في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت مساء اليوم الأحد.

سجل جابرييل ماجالهاييس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64، بعد تنفيذ ركلة ركنية من بوكايو ساكا، حيث ارتقى ماجالهاييس برأسه ليسجل هدف الفوز. بهذا الانتصار.

بتلك النتيجة ارتقى آرسنال إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

المباراة شهدت أيضًا توترات كبيرة بين لاعبي الفريقين، خاصةً في الشوط الأول، بعد حوالي 35 دقيقة من المباراة، تقدم جوريان تيمبر، مدافع آرسنال، لتقديم المساندة الهجومية لزملائه. أثناء التحام تيمبر مع بيدرو بورو، سقط الأخير على الأرض دون أن يحتسب الحكم أي شيء.

أدى هذا الموقف إلى انفجار التوتر، حيث انقض بعض لاعبي توتنهام على تيمبر، بقيادة الحارس جولييلمو فيكاريو، للاشتباك معه بداعي التدخل العنيف على قدم بورو.

تدخل اللاعبون من كلا الفريقين، مما أدى إلى مشاجرة كادت أن تتحول إلى معركة كبيرة لولا تدخل البعض لتهدئة الأمور.

نتيجة لهذا الاشتباك، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه تيمبر بسبب المخالفة، بينما حصل فيكاريو أيضًا على إنذار بسبب تدخله العنيف.

وشهد الشوط الأول بخروج 7 بطاقات صفراء، وهو رقم غير عادي، حيث تم توزيع 5 منها على لاعبي توتنهام واثنتين على لاعبي آرسنال، مما جعل المباراة تدخل تاريخ البريميرليج.

من جهة أخرى، شهدت المباراة مشاركة رحيم سترلينج لأول مرة بقميص آرسنال، بعدما دفع المدرب ميكيل أرتيتا باللاعب الجديد في الدقيقة 80، حيث حل بديلاً لجابرييل مارتينيلي.

وجاء دخول سترلينج في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى تقدم آرسنال بهدف نظيف سجله جابرييل ماجالهاييس.