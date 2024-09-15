السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان ؟

كلف الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل استقالتها.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني الجديد ومسيرته المهنية:

يعد جعفر عبد الفتاح حسان من مواليد عام 1968، وهو سياسي ووزير أردني سابق عمل في عدة مناصب شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ومدير المكتب الملك عبدالله الثاني بين 2014 إلى 2018 ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018.

تلقى حسان دراسته في مدرسة المطران في عمان التي تخرج منها عام 1985، وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، فحصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

وحاز على شهادتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف بسويسرا، كما حصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد كامبريدج، وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن الأمريكية.

كما عمل أيضًا مديرًا لمكتب الملك عبدالله الثاني من 2021 إلى سبتمبر 2024.

العاهل الأردني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بالاستمرار في تسيير الأعمال

قبل العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، استقالة الحكومة وكلفها بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقدمت الحكومة الأردنية استقالتها للملك عبد الله الثاني تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.

الأردن: لا يوجد مانع للسفر إلى سوريا

أكد سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ، أنه لا يوجد ما يمنع من السفر إلى سوريا أو ما يؤشر إلى عدم سلامة المسافرين إليها، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم.

وأضاف المتحدث في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد ، أن السفر إلى سوريا طبيعي، وإن لزم تحذير فإن الوزارة ستقوم بإصدار بيان يتعلق بذلك.

وأشار، أن الشخص الذي يسافر بطريقة طبيعية سيعود بطريقة طبيعية، لكن من يكون لديه علاقات ويتعامل مع أشخاص معينة ويدخل في أمور أخرى قد يواجه المشاكل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن عودة المواطنين المختطفين في سوريا منذ أسبوعين، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية، التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما.