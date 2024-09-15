عاشا وماتا معا.. زوجات رحلن حزنا على وفاة شريك الحياة

شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة ثانى حالة لوفاة زوجين فى ظاهرة اشعلت منصات التواصل الاجتماعى بالبحيرة، حيث توفى منذ ايام شاب بحادث اليم ولحقت زوجتة بعد اربعة أيام وكأنها رفضت الحياة بدونه لتكون الحالة الثانية التى شهدتها الدلنجات.

حيث كانت الحالة الاولى منذ حوالى شهر، دخل زوج العمليات وأنتظرته زوجته بخارج غرفة العمليات ولكن قبل خروجه بساعات سقطت مغشيا عليها ولقت ربها وفور خروج زوجها من غرفة العمليات لم ينتظر كثير ساعات وكان خلفها فى مشهد ضرب مثالا للوفاء.

قليلا ما يوجد واليوم كانت مدينة الدلنجات على موعد لنفس المشهد ولكن بتغير الادوار حيث لقى محمد السيد الدمرداش فايد إثر حادث أليم وكان بصحبتة زوجتة والتى دخلت المستشفى بحالة خطرة وفور وفاة الزوج الشاب وكأنه ينتظر زوجته وابنة عمة في ذات الوقت فاضت روحها اليوم ليكون هذه المرة الزوج الشاب هو الذى ينتظر زوجته الشابه لتكون رفيقته في حياتهم القصيرة ورفيقته في الابدية وعم الحزن مدينة الدلنجات ليكون هذا العام عام للحزن لقساوة الاحداث الذى شهدتها المدينة وتكون منصات التواصل مشتعلة وممتزجه بعبرات الحزن والالم ويكون وداع الزوجان وهم فى ريعان شبابهم لتكون قصة واقعية جديدة تشهدها مدينة الدلنجات فى أقل من شهرين فيموت الزوج الشاب وتلحقه زوجته الشابة وابنه عمه فى ذات الوقت فى يوم ذكرة مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكأنها هدية كريمة لهم ليكملوا حياتهم الابدية بالجنة.