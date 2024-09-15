بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة.. غدًا

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العاصمة الكينية نيروبي، في السادسة صباح غدٍ الإثنين، عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في رحلة تستغرق حوالي 5 ساعات، ومن المنتظر أن تصل إلى مطار القاهرة الدولي في الحادية عشرة ظهر الغد.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.