رضا عبدالعال: الزمالك يحتاج إلى صفقة جماهيرية

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يخض فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم الجديد.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع صفقة جماهيرية في الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه وإسعاد جماهير القلعة البيضاء في الفترة القادمة".

وأضاف:" الزمالك في حاجة لضم صفقة جماهيرية تضيف فنياً للفريق الأبيض وتساهم في الفوز بالبطولات في الموسم المقبل ".