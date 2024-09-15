الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا عبدالعال: الزمالك يحتاج إلى صفقة جماهيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يخض فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم الجديد.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع صفقة جماهيرية في الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه وإسعاد جماهير القلعة البيضاء في الفترة القادمة".

وأضاف:" الزمالك في حاجة لضم صفقة جماهيرية تضيف فنياً للفريق الأبيض وتساهم في الفوز بالبطولات في الموسم المقبل ".

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